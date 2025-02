Il vaut mieux en rire tant le raté d’Andrey Rublev paraît invraisemblable.

Opposé ce vendredi à Félix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha, le joueur russe, alors qu’il n’avait plus qu’à déposer la balle dans le court lors d’une montée à la volée, a tota­le­ment manqué son coup.

Un incroyable raté qu’il semble attri­buer aux projec­teurs ou bien au vent, au choix.

