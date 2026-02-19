De retour à la compétition à Qatar Open quelques semaines après son sacre face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz poursuit sur sa lancée.
L’Espagnol de 22 ans s’est qualifié pour les quarts de finale en dominant successivement deux Français en deux sets : le 30e mondial Arthur Rinderknech mardi (6−4, 7–6[5]), puis le 60e mondial Valentin Royer (6−2, 7–5).
Bousculé, il aurait pu concéder une, voire deux manches lors de ces rencontres. Mais une fois encore, Alcaraz a démontré sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments clés, atteignant des sommets lorsque la pression s’intensifie.
Le journaliste Benoît Maylin n’a pas caché son admiration sur le réseau social X :
« La façon avec laquelle Alcaraz passe de très grand joueur à légende, c’est tout bonnement extraordinaire. Rinderknech a deux balles de set au premier tour, Carlitos verrouille le match. Royer mène 5–2 au deuxième set, il sort alors des coups de pur génie », a souligné le chroniqueur.
Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 qatari, le numéro 1 mondial affrontera Karen Khachanov, qu’il a déjà battu cinq fois en autant de confrontations.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 08:22