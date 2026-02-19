De retour à la compé­ti­tion à Qatar Open quelques semaines après son sacre face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz pour­suit sur sa lancée.

L’Espagnol de 22 ans s’est qualifié pour les quarts de finale en domi­nant succes­si­ve­ment deux Français en deux sets : le 30e mondial Arthur Rinderknech mardi (6−4, 7–6[5]), puis le 60e mondial Valentin Royer (6−2, 7–5).

Bousculé, il aurait pu concéder une, voire deux manches lors de ces rencontres. Mais une fois encore, Alcaraz a démontré sa capa­cité à élever son niveau de jeu dans les moments clés, attei­gnant des sommets lorsque la pres­sion s’intensifie.

Le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas caché son admi­ra­tion sur le réseau social X :

« La façon avec laquelle Alcaraz passe de très grand joueur à légende, c’est tout bonne­ment extra­or­di­naire. Rinderknech a deux balles de set au premier tour, Carlitos verrouille le match. Royer mène 5–2 au deuxième set, il sort alors des coups de pur génie », a souligné le chroniqueur.

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 qatari, le numéro 1 mondial affron­tera Karen Khachanov, qu’il a déjà battu cinq fois en autant de confrontations.