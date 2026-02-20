Carlos Alcaraz est impressionannt.

Même bous­culé par un excellent Andrey Rublev, qui a réussi à le breaker à quatre reprises, le numéro 1 mondial trouve encore le moyen de s’im­poser en deux manches, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha.

Toujours invaincu en 2026 et qualifié pour sa deuxième finale, l’Espagnol a vrai­ment dû s’employer pour résister au retour du Russe qui n’a jamais rien lâché.

D’ailleurs, lors de son inter­view d’après match sur le court, Carlitos a tenu à insister sur l’im­por­tance d’être calme et serein face à des situa­tions compliquées.

« Eh bien, je dirais que si vous voulez trouver la solu­tion à un problème, vous devez la cher­cher dans un endroit calme. Je pense que c’est très impor­tant, car c’est quelque chose sur lequel je travaille. Quand je joue, je m’énerve et je me rends compte que je ne joue pas à mon meilleur niveau, je suis frustré et ce n’est pas dans cet état d’es­prit que vous trou­verez la solu­tion. Je pense donc que dans ces matchs, il est impor­tant de rester calme, de réflé­chir clai­re­ment, d’être positif. C’est dans ces moments‐là que vous pouvez trouver la solu­tion au problème, je pense. »