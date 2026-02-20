Carlos Alcaraz est impressionannt.
Même bousculé par un excellent Andrey Rublev, qui a réussi à le breaker à quatre reprises, le numéro 1 mondial trouve encore le moyen de s’imposer en deux manches, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha.
Toujours invaincu en 2026 et qualifié pour sa deuxième finale, l’Espagnol a vraiment dû s’employer pour résister au retour du Russe qui n’a jamais rien lâché.
D’ailleurs, lors de son interview d’après match sur le court, Carlitos a tenu à insister sur l’importance d’être calme et serein face à des situations compliquées.
« Eh bien, je dirais que si vous voulez trouver la solution à un problème, vous devez la chercher dans un endroit calme. Je pense que c’est très important, car c’est quelque chose sur lequel je travaille. Quand je joue, je m’énerve et je me rends compte que je ne joue pas à mon meilleur niveau, je suis frustré et ce n’est pas dans cet état d’esprit que vous trouverez la solution. Je pense donc que dans ces matchs, il est important de rester calme, de réfléchir clairement, d’être positif. C’est dans ces moments‐là que vous pouvez trouver la solution au problème, je pense. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 19:39