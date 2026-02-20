« Je traverse un petit passage à vide, mais je ne m’inquiète pas », a rela­ti­visé Jannik Sinner, battu par Jakub Mensik (7–6(3), 2–6, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, trois semaines sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Pourtant, le jour­na­liste Frédéric Verdier s’est montré beau­coup plus alar­miste lors de l’émission Sans Filet sur Winamax, ce vendredi :

🤨 « La période que traverse Sinner est inha­bi­tuelle et je trouve cela inquié­tant. Je ne bana­lise pas la défaite contre un Djoko vieillis­sant à l’Open d’Australie et celle d’hier à Doha contre Mensik. Je vais guetter ces prochaines perfor­mances. »



« Il joue pour gagner, et là il a perdu à la régu­lière contre Mensik, et ça reste à la fois inha­bi­tuel et inquié­tant. Je bana­lise pas le truc en me disant ‘ce n’est pas grave, il est jeune, il a le temps’ c’est un épiphé­no­mène. Je pense que ce n’est vrai­ment pas anodin du tout, et c’est suffi­sam­ment inquié­tant de perdre sur Djokovic en demi‐finale d’un Grand Chelem, alors que le gars, même s’il est une légende, a 38 balais. Il venait à Doha pour reprendre un peu de confiance, beau­coup de confiance peut‐être, être en finale sur Alcaraz, voir le taper, au lieu de ça, il perd en quart sur Mensik. Non, ce n’est pas comme ça que tu te remets dans le bon sens. Quand il reviendra, je guet­terai ses perfor­mances, à la fois son inten­sité, et puis est‐ce qu’il sera aussi nerveux qu’hier (jeudi), etc. Ce n’est pas du tout le Sinner que j’ai vu en 2025 sur quasi­ment tous les tour­nois, je ne l’ai pas vu en Australie, je ne l’ai pas retrouvé non plus à Doha, donc je suis quand même circonspect. »