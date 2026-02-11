C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée.

Novak Djokovic, dix jours après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Carlos Alcaraz, a décidé de déclarer forfait pour l’ATP 500 de Doha, prévu du 16 au 21 février.

Si ce retrait du Serbe n’est pas une énorme surprise étant donné son âge et sa volonté d’al­léger au maximum sa program­ma­tion, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi qatari a expliqué sur son compte Instagram que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem souf­frait d’une « grande fatigue ».

Reste désor­mais à savoir si Djokovic se rendra sur le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) où il s’était incliné dès le deuxième tour en 2025.