Mais qui arrêtera Corentin Moutet ? Issu des qualifications, le Tricolore de 20 ans a réussi à une journée sensationnelle au Qatar en remportant son quart de finale face à Fernando Verdasco puis sa demi-finale face à Stan Wawrinka ! D’abord dominé par le Vaudois, le Parisien a réussi le break à 5-5 au cinquième set avant de prendre l’ascendant dans la rencontre. Le Tricolore, qui retravaille avec Laurent Reymond depuis sa séparation avec Emmanuel Planque, est alors rentré dans la tête du Suisse avec son jeu atypique et sa créativité. Stan The Man commet alors de nombreuses fautes directes.

Si son service lui a parfois joué des tours, à l’exception d’une balle de break concédée au premier set et convertie par son adversaire, il n’a plus jamais été inquiété. Après deux heures de jeu, Corentin Moutet s’impose 4-6, 7-5, 6-3 et signe sa plus belle victoire en carrière face au triple vainqueur de Grand Chelem. Un succès qui lui ouvre les portes de sa première finale sur le circuit. Il y affrontera Andrey Rublev.