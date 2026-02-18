Alors qu’il a annoncé à la surprise géné­rale la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero lors de l’in­ter­saison, Carlos Alcaraz a remporté quelques semaines plus tard le seul Grand Chelem qui manquait à son palmarès, l’Open d’Australie, grâce à sa victoire en finale contre Novak Djokovic.

Battu au premier tour de l’ATP 500 de Doha par Quentin Halys, après être sorti des quali­fi­ca­tions, l’Espagnol Pablo Carreno Busta a accordé une inter­view à AS dans laquelle il est revenu sur cette sépa­ra­tion inat­tendue entre ses deux compatriotes.

« Comme tout le monde, j’ai trouvé cela inat­tendu, quelque chose que l’on ne pensait pas possible. Mais peut‐être qu’à long terme, comme cela s’est produit avec Toni et Rafa, il arrive un moment où cela fait trop d’an­nées. C’est une rela­tion très étroite parce que vous passez beau­coup de temps avec le joueur ou l’en­traî­neur, et cela use. Mais je ne sais pas exac­te­ment ce qui a poussé Carlos ou son équipe à prendre cette déci­sion, ni ce qui a poussé Juan Carlos à accepter ou non certaines condi­tions. Je ne sais pas quelles sont ces condi­tions. Je ne peux pas non plus dire avec certi­tude ce qui s’est passé, parce que je ne le sais pas. Ce que je sais, c’est que Juan Carlos a fait un travail formi­dable avec Carlos : il l’a accom­pagné depuis son plus jeune âge, dans la période la plus diffi­cile, celle où l’on est le plus suscep­tible d’aban­donner. Je pense qu’il faut féli­citer Juan Carlos pour tout le travail qu’il a accompli. Carlos est très jeune, mais il a déjà l’âge de prendre ses propres déci­sions. Et Juan Carlos va nous manquer sur le circuit. En tout cas, il me manquera : il a toujours été une réfé­rence pour moi quand je jouais, et main­te­nant aussi en tant qu’en­traî­neur. Je m’en­tends très bien avec lui, j’ai une très bonne rela­tion avec lui et je lui souhaite tout le meilleur. »

A noter que le coach prin­cipal d’Alcaraz, Samuel Lopez, était l’en­traî­neur de Carreno Busta.