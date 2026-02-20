AccueilATPATP - DohaL'aveu de Rublev avant de retrouver Alcaraz : "Contre Carlos et contre...
ATP - Doha

L’aveu de Rublev avant de retrouver Alcaraz : « Contre Carlos et contre Sinner, il y a toujours des moments où je ne sais pas comment réagir »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

317

En demi‐finales de l’ATP 500 de Doha, Andrey Rublev va retrouver Carlos Alcaraz, qu’il a battu une fois en cinq confrontations. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, le 14e joueur mondial s’est exprimé avec énor­mé­ment d’hon­nê­teté sur ce qu’il ressent lors­qu’il affronte l’Espagnol ou Jannik Sinner. 

« Bien sûr que ce sera un match diffi­cile, que voulez‐vous que je vous dise ? Ce sera un défi pour moi de voir à quel point je suis loin de son niveau. Contre Alcaraz et Sinner, il y a toujours des moments où je ne sais pas comment réagir, j’es­saie simple­ment de faire de mon mieux. J’essaie de rester concentré, mais avec eux, si vous perdez un peu votre concen­tra­tion, le match est terminé. Je dois souvent lutter contre mes pensées, mes peurs, mais au final, nous faisons tous la même chose : jouer au tennis. »

A noter que Rublev est mené 3–7 dans ses face‐à‐face avec Sinner. 

Publié le vendredi 20 février 2026 à 11:20

Article précédent
Arthur Fils : « Pendant le match, Goran Ivanisevic m’a suggéré quelques ajus­te­ments tactiques, je les ai mis en pratique et ils ont fonctionné »
Article suivant
Énorme décep­tion pour Joao Fonseca : « J’ai fait des bêtises, je suis triste »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.