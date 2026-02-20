En demi‐finales de l’ATP 500 de Doha, Andrey Rublev va retrouver Carlos Alcaraz, qu’il a battu une fois en cinq confrontations.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le 14e joueur mondial s’est exprimé avec énormément d’honnêteté sur ce qu’il ressent lorsqu’il affronte l’Espagnol ou Jannik Sinner.
« Bien sûr que ce sera un match difficile, que voulez‐vous que je vous dise ? Ce sera un défi pour moi de voir à quel point je suis loin de son niveau. Contre Alcaraz et Sinner, il y a toujours des moments où je ne sais pas comment réagir, j’essaie simplement de faire de mon mieux. J’essaie de rester concentré, mais avec eux, si vous perdez un peu votre concentration, le match est terminé. Je dois souvent lutter contre mes pensées, mes peurs, mais au final, nous faisons tous la même chose : jouer au tennis. »
A noter que Rublev est mené 3–7 dans ses face‐à‐face avec Sinner.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 11:20