En demi‐finales de l’ATP 500 de Doha, Andrey Rublev va retrouver Carlos Alcaraz, qu’il a battu une fois en cinq confrontations.

Dans des propos relayés par Punto de Break, le 14e joueur mondial s’est exprimé avec énor­mé­ment d’hon­nê­teté sur ce qu’il ressent lors­qu’il affronte l’Espagnol ou Jannik Sinner.

« Bien sûr que ce sera un match diffi­cile, que voulez‐vous que je vous dise ? Ce sera un défi pour moi de voir à quel point je suis loin de son niveau. Contre Alcaraz et Sinner, il y a toujours des moments où je ne sais pas comment réagir, j’es­saie simple­ment de faire de mon mieux. J’essaie de rester concentré, mais avec eux, si vous perdez un peu votre concen­tra­tion, le match est terminé. Je dois souvent lutter contre mes pensées, mes peurs, mais au final, nous faisons tous la même chose : jouer au tennis. »

A noter que Rublev est mené 3–7 dans ses face‐à‐face avec Sinner.