Si Novak Djokovic a tenu à insister sur la perfor­mance de son adver­saire, Matteo Berrettini, lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha, il a égale­ment reconnu que son corps commen­çait vrai­ment à souf­frir sous les poids des années.

Une réalité que le Serbe va devoir accepter alors qu’il aura 38 ans en mai prochain et qu’il se rapproche chaque jour un peu plus de la retraite.

« Comme tout le monde, j’es­saie de faire évoluer mon jeu, mais je ne vais pas le changer dras­ti­que­ment. Je ne vais pas faire service‐volée systé­ma­ti­que­ment. Mon jeu est ce qu’il est et il ne chan­gera pas. En revanche, je tente de m’adapter à chaque surface. Il y a plus de bles­sures, c’est certain. Les choses ne sont pas les mêmes qu’il y a 10 ou 15 ans. J’essaie toujours de prendre soin de mon corps au quoti­dien, mais c’est plus compliqué. Je fais de mon mieux au vu des circonstances. »