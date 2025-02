Novak Djokovic ne jouera pas seule­ment en simple lors de l’ATP 500 de Doha (17 au 23 février). Il évoluera aussi en double avec Fernando Verdasco, qui dispu­tera au Qatar, où il réside depuis quelques années, le dernier tournoi de sa carrière.

« Après tant d’an­nées incroyables sur l’ATP Tour, il est temps pour moi de disputer mon dernier tournoi. Et quelle meilleure façon de terminer que de jouer en double avec mon ami Novak Djokovic, une véri­table légende de notre sport et l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Novak, merci beau­coup d’avoir dit oui dès que je t’en ai parlé. Je vais profiter de chaque instant et tout donner une dernière fois. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments. Faisons en sorte que cette semaine soit inou­bliable. Merci », a écrit l’Espagnol, ex‐7e mondial, sur Instagram.

Djokovic démontre encore une fois tout sa classe, quelques mois après avoir fait le dépla­ce­ment en Argentine pour les adieux de Juan Martin Del Potro.