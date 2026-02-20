Sorti indemne des quali­fi­ca­tions à Montpellier au début du mois, après avoir été titré deux fois sur le circuit ITF en début de saison, Moïse Kouame pour­suit son ascen­sion. Le grand espoir du tennis fran­çais vient de se hisser en quarts de finale du Challenger de Lille et continue de faire parler de lui.

Mais cet engoue­ment média­tique commence à susciter des réserves. Nicolas Mahut a appelé à davan­tage de retenue autour du très jeune joueur :

🚨 Nicolas Mahut demande plus de retenue sur l’es­poir fran­çais Moïse Kouame :



🗣️🇫🇷 « Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger. Oui, s’il gagne le tournoi, on va en parler. Il a gagné des Futures, c’est bien, mais est‐ce… pic.twitter.com/k2gQnzD5dO — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 19, 2026

« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger. Oui, s’il gagne le tournoi, on va en parler. Il a gagné des Futures, c’est bien, mais est‐ce qu’on ne peut pas le laisser tran­quille ? Il n’a rien fait ! On ne va pas commencer à 17 ans… Laissons‐le devenir un cham­pion, laissons‐le grandir. Qu’on s’y inté­resse, oui, mais qu’on en parle dès qu’il gagne un match, je pense que c’est un peu exagéré. Il va gagner en Challenger, il va être très bon très rapi­de­ment et on va beau­coup en parler. Mais pour l’instant, laissons‐le tranquille. »