Sorti indemne des qualifications à Montpellier au début du mois, après avoir été titré deux fois sur le circuit ITF en début de saison, Moïse Kouame poursuit son ascension. Le grand espoir du tennis français vient de se hisser en quarts de finale du Challenger de Lille et continue de faire parler de lui.
Mais cet engouement médiatique commence à susciter des réserves. Nicolas Mahut a appelé à davantage de retenue autour du très jeune joueur :
« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger. Oui, s’il gagne le tournoi, on va en parler. Il a gagné des Futures, c’est bien, mais est‐ce qu’on ne peut pas le laisser tranquille ? Il n’a rien fait ! On ne va pas commencer à 17 ans… Laissons‐le devenir un champion, laissons‐le grandir. Qu’on s’y intéresse, oui, mais qu’on en parle dès qu’il gagne un match, je pense que c’est un peu exagéré. Il va gagner en Challenger, il va être très bon très rapidement et on va beaucoup en parler. Mais pour l’instant, laissons‐le tranquille. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 12:54