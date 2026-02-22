AccueilATPATP - DohaLe discours exemplaire d'Arthur Fils après sa défaite contre Alcaraz en finale...
Le discours exem­plaire d’Arthur Fils après sa défaite contre Alcaraz en finale : « Je voudrais m’ex­cuser auprès du public. Je sais que c’était trop court et que ce n’était pas un bon spectacle »

Totalement surclassée par un Carlos Alcaraz injouable (6−2, 6–1, en 50 minutes), ce samedi en finale de l’ATP 500 de Doha, Arthur Fils a fait preuve de beau­coup de classe lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix au Qatar.

Le Français a en effet tenu à s’ex­cuser auprès du public pour le spec­tacle proposé mais si ce dernier a quand même eu le temps d’en prendre plein les yeux grâce au niveau de jeu stra­to­sphé­rique du numéro 1 mondial. 

« Je ne sais pas par où commencer. Je veux remer­cier le public et m’ex­cuser pour la finale. Je sais que c’était trop court et que ce n’était pas un bon spec­tacle, mais merci beau­coup. Ça fait 8 longs mois depuis ma bles­sure. Ça fait long. Je suppose qu’en un moment comme celui‐ci, il faut juste penser aux 8 derniers mois où je galé­rais, sans jouer au tennis. Je veux remer­cier mon équipe. Désolé les gars, aujourd’hui (samedi) n’était pas mon jour, mais je pense qu’on a fait un boulot du tonnerre », a déclaré Arthur Fils quelques minutes après la rencontre. 

Publié le dimanche 22 février 2026 à 13:24

