Totalement surclassée par un Carlos Alcaraz injouable (6−2, 6–1, en 50 minutes), ce samedi en finale de l’ATP 500 de Doha, Arthur Fils a fait preuve de beaucoup de classe lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix au Qatar.
Le Français a en effet tenu à s’excuser auprès du public pour le spectacle proposé mais si ce dernier a quand même eu le temps d’en prendre plein les yeux grâce au niveau de jeu stratosphérique du numéro 1 mondial.
« Je ne sais pas par où commencer. Je veux remercier le public et m’excuser pour la finale. Je sais que c’était trop court et que ce n’était pas un bon spectacle, mais merci beaucoup. Ça fait 8 longs mois depuis ma blessure. Ça fait long. Je suppose qu’en un moment comme celui‐ci, il faut juste penser aux 8 derniers mois où je galérais, sans jouer au tennis. Je veux remercier mon équipe. Désolé les gars, aujourd’hui (samedi) n’était pas mon jour, mais je pense qu’on a fait un boulot du tonnerre », a déclaré Arthur Fils quelques minutes après la rencontre.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 13:24