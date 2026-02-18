Même après une défaite un peu amère, Valentin Royer garde son sens de l’humour.
Battu par Carlos Alcaraz (6−2, 7–5), ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha alors qu’il menait 5 jeux à 2 dans le deuxième set, le Français s’est permis de faire une petite blague au numéro 1 mondial au moment de leur accolade au filet.
À la fois surpris et mort de rire, Carlitos n’a pas hésité à lui répondre. Extraits.
Royer : “ I’ll come to you and jannik, don’t worry. some day .”— f #7inMelbourne (@fvaeey) February 18, 2026
carlos : “ i will wait for you man “ 🔥 pic.twitter.com/b4HrJ15er4
Valentin Royer : « Je viendrai vous chercher, toi et Jannik, ne t’inquiètes pas. Un jour.
Carlos Alcaraz : Je t’attendrai mec (rires). »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 22:28