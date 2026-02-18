Même après une défaite un peu amère, Valentin Royer garde son sens de l’humour.

Battu par Carlos Alcaraz (6−2, 7–5), ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha alors qu’il menait 5 jeux à 2 dans le deuxième set, le Français s’est permis de faire une petite blague au numéro 1 mondial au moment de leur acco­lade au filet.

À la fois surpris et mort de rire, Carlitos n’a pas hésité à lui répondre. Extraits.

Royer : “ I’ll come to you and jannik, don’t worry. some day .”



carlos : “ i will wait for you man “ 🔥 pic.twitter.com/b4HrJ15er4 — f #7inMelbourne (@fvaeey) February 18, 2026

Valentin Royer : « Je vien­drai vous cher­cher, toi et Jannik, ne t’in­quiètes pas. Un jour.

Carlos Alcaraz : Je t’at­ten­drai mec (rires). »