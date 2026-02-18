AccueilVidéosLe Français Royer à Alcaraz lors de la poignée de main au...
Le Français Royer à Alcaraz lors de la poignée de main au filet : « Un jour, je vien­drai vous cher­cher, toi et Jannik Sinner »

Par Thomas S

Même après une défaite un peu amère, Valentin Royer garde son sens de l’humour. 

Battu par Carlos Alcaraz (6−2, 7–5), ce mercredi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha alors qu’il menait 5 jeux à 2 dans le deuxième set, le Français s’est permis de faire une petite blague au numéro 1 mondial au moment de leur acco­lade au filet.

À la fois surpris et mort de rire, Carlitos n’a pas hésité à lui répondre. Extraits.

Valentin Royer : « Je vien­drai vous cher­cher, toi et Jannik, ne t’in­quiètes pas. Un jour.
Carlos Alcaraz : Je t’at­ten­drai mec (rires). »

Publié le mercredi 18 février 2026 à 22:28

