Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, lors d’une demi‐finale contre Ugo Humbert à Stockholm, Holger Rune poursuit sa rééducation.
Présent en tribunes à Doha pour assister aux rencontres opposant Jannik Sinner à Alexei Popyrin, puis Carlos Alcaraz à Valentin Royer, le Danois a également reçu un message sympathique du numéro 2 mondial.
« Holger, je suis ravi de te voir regarder du tennis. J’espère vraiment que tu te remettras rapidement. Tu manques à tous les joueurs. J’espère te revoir bientôt sur le circuit. Gros bisous. Ciao ciao », a déclaré Sinner à l’attention de Rune.
Jannik Sinner had a nice message for Holger Rune after his win in Doha :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 18, 2026
« Holger, great to see you watching some tennis. I really hope you have a speedy recovery. We all players miss you. Hope to see you soon again on tour. Big heart. Ciao ciao » 🥹
Reste à savoir quand Holger Rune pourra faire son vrai retour sur le circuit, en compétition. Il devra sans doute encore patienter quelques mois…
Publié le jeudi 19 février 2026 à 11:26