ATP - Doha

Le message de Jannik Sinner à Holger Rune, absent depuis quatre mois : « Te voir regarder du tennis me réjouit »

Par Baptiste Mulatier

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, lors d’une demi‐finale contre Ugo Humbert à Stockholm, Holger Rune pour­suit sa rééducation. 

Présent en tribunes à Doha pour assister aux rencontres oppo­sant Jannik Sinner à Alexei Popyrin, puis Carlos Alcaraz à Valentin Royer, le Danois a égale­ment reçu un message sympa­thique du numéro 2 mondial. 

« Holger, je suis ravi de te voir regarder du tennis. J’espère vrai­ment que tu te remet­tras rapi­de­ment. Tu manques à tous les joueurs. J’espère te revoir bientôt sur le circuit. Gros bisous. Ciao ciao », a déclaré Sinner à l’at­ten­tion de Rune. 

Reste à savoir quand Holger Rune pourra faire son vrai retour sur le circuit, en compé­ti­tion. Il devra sans doute encore patienter quelques mois…

Publié le jeudi 19 février 2026 à 11:26

