Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, lors d’une demi‐finale contre Ugo Humbert à Stockholm, Holger Rune pour­suit sa rééducation.

Présent en tribunes à Doha pour assister aux rencontres oppo­sant Jannik Sinner à Alexei Popyrin, puis Carlos Alcaraz à Valentin Royer, le Danois a égale­ment reçu un message sympa­thique du numéro 2 mondial.

« Holger, je suis ravi de te voir regarder du tennis. J’espère vrai­ment que tu te remet­tras rapi­de­ment. Tu manques à tous les joueurs. J’espère te revoir bientôt sur le circuit. Gros bisous. Ciao ciao », a déclaré Sinner à l’at­ten­tion de Rune.

Jannik Sinner had a nice message for Holger Rune after his win in Doha :



« Holger, great to see you watching some tennis. I really hope you have a speedy reco­very. We all players miss you. Hope to see you soon again on tour. Big heart. Ciao ciao » 🥹



pic.twitter.com/i12uPlEcXU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 18, 2026

Reste à savoir quand Holger Rune pourra faire son vrai retour sur le circuit, en compé­ti­tion. Il devra sans doute encore patienter quelques mois…