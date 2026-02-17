Tombeurs respectifs de Moez Echargui (6−4, 6–4) et de Shang Juncheng (6−4, 6–2), Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrouveront en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha pour un 15e affrontement.
Longtemps électrique, leur relation semble aujourd’hui apaisée. Les deux anciens « meilleurs ennemis » ont confié avoir développé un respect mutuel, notamment grâce aux moments partagés au sein de la Team Europe lors de la Laver Cup.
À la veille de leurs retrouvailles, une première depuis 2024, Tsitsipas a d’ailleurs adressé un message chaleureux à son rival.
See you tomorrow, @DaniilMedwed 👉👈 pic.twitter.com/yhd5OLQl5k— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 17, 2026
Petit avantage psychologique toutefois pour le Russe : Medvedev mène 10–4 dans leurs confrontations directes.
