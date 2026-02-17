AccueilATPATP - DohaLe message de Tsitsipas à Medvedev avant leurs grandes retrouvailles
ATP - Doha

Le message de Tsitsipas à Medvedev avant leurs grandes retrouvailles

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

572

Tombeurs respec­tifs de Moez Echargui (6−4, 6–4) et de Shang Juncheng (6−4, 6–2), Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrou­ve­ront en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha pour un 15e affrontement.

Longtemps élec­trique, leur rela­tion semble aujourd’hui apaisée. Les deux anciens « meilleurs ennemis » ont confié avoir déve­loppé un respect mutuel, notam­ment grâce aux moments partagés au sein de la Team Europe lors de la Laver Cup.

À la veille de leurs retrou­vailles, une première depuis 2024, Tsitsipas a d’ailleurs adressé un message chaleu­reux à son rival.

Petit avan­tage psycho­lo­gique toute­fois pour le Russe : Medvedev mène 10–4 dans leurs confron­ta­tions directes.

Publié le mardi 17 février 2026 à 14:59

Article précédent
« Nonnnn ! », le cri fatal de Daniel Altmaier, 54e mondial, qui change abso­lu­ment tout
Article suivant
« Je suis très triste et boule­versée », affirme Elina Svitolina‐Monfils après l’abandon de Paula Badosa

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.