Tombeurs respec­tifs de Moez Echargui (6−4, 6–4) et de Shang Juncheng (6−4, 6–2), Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se retrou­ve­ront en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha pour un 15e affrontement.

Longtemps élec­trique, leur rela­tion semble aujourd’hui apaisée. Les deux anciens « meilleurs ennemis » ont confié avoir déve­loppé un respect mutuel, notam­ment grâce aux moments partagés au sein de la Team Europe lors de la Laver Cup.

À la veille de leurs retrou­vailles, une première depuis 2024, Tsitsipas a d’ailleurs adressé un message chaleu­reux à son rival.

Petit avan­tage psycho­lo­gique toute­fois pour le Russe : Medvedev mène 10–4 dans leurs confron­ta­tions directes.