Quelle semaine incroyable pour Nikoloz Basilashvili ! Après n’avoir fait que perdre pendant un an, le Géorgien réalise un exploit en rempor­tant le tournoi de Doha ! Dans des condi­tions extrê­me­ment diffi­ciles en raison d’un vent puis­sant, le 42ème joueur mondial s’est imposé en deux sets face à Roberto Bautista Agut, tombeur de Thiem et Rublev aux tours précé­dents : 7–5(5), 6–2.

Le 4ème titre de la carrière de Basilashvili gardera une saveur parti­cu­lière. Ce samedi, il aura mieux géré le vent, rempor­tant la majo­rité des longs échanges, plus puis­sant et plus régu­lier que Bautista Agut en revers notam­ment. Il a égale­ment usé de quelques slices inté­res­sants et désta­bi­li­sants, menant à des trajec­toires parfois spectaculaires.

Basilashvili aura écarté Millman, Jaziri, son idole Federer en sauvant une balle de match, Fritz et Bautista Agut pour remporter le titre. Impressionnant.