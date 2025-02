Vainqueur d’Alcaraz, le Tchèque confirme son talent mais aussi son envie de ne rien lâcher surtout quand il affronte un ténor du circuit.

« Je me sens très bien. Le match a été en dents de scie dès le début. Gagner un match comme celui‐là contre un joueur comme celui‐là est un exploit énorme. J’ai cru en moi. Je savais que j’avais le niveau pour produire ce genre de tennis. Je pense que si je suis plus régu­lier dans les matchs, je serai capable d’ob­tenir de plus en plus de résul­tats. Le plus impor­tant, c’est que je croyais toujours en mon jeu. Même après avoir raté le premier set, je voulais jouer de manière agres­sive, jouer mon jeu. Je voulais le pousser à ses limites. J’attendais juste le bon moment pour mettre tout ça en place. La confiance que j’ai eue dans mon jeu a été la clé aujourd’hui. »