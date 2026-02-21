Carlos Alcaraz n’a pas fait dans la dentelle pour s’offrir le 26e titre de sa carrière, à seulement 22 ans.
Opposé ce samedi à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha, au Qatar, l’Espagnol a tout simplement survolé la rencontre avec une victoire sans appel : 6–2, 6–1 en 52 minutes.
Après la réaction pleine d’humour et d’admiration de son adversaire français, le numéro 1 mondial s’est également exprimé lors de la cérémonie de remise des prix. Et il a pris le temps de rendre un magnifique hommage à celui qui a été absent pendant huit mois à cause d’une fracture de fatigue au niveau du dos. La grande classe.
Carlos Alcaraz after beating Arthur Fils in Doha final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2026
“Arthur, it’s a pleasure to share the court with you man. I told you that more than making results and everything, for me it makes me really happy seeing you on the court once again. I know you struggled physically. You… pic.twitter.com/FJcckECp78
« Arthur, c’est un plaisir de partager le court avec toi, mec. Je t’ai dit qu’au‐delà des résultats et tout, pour moi, ça me rend vraiment heureux de te revoir sur le court. Je sais que tu as eu des difficultés physiques. Tu as lutté contre les blessures. J’ai vécu ça. Pouvoir oublier ça et recommencer, en jouant un tennis aussi formidable… en atteignant des finales, ça me rend vraiment heureux de partager le court, les vestiaires et le tournoi avec toi. Bravo à toi et à ton équipe et ta famille aussi. Continue comme ça. On va sûrement partager de grands moments. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 20:49