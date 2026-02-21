AccueilATPATP - DohaL'immense classe de Carlos Alcaraz après sa victoire contre Arthur Fils en...
ATP - Doha

L’immense classe de Carlos Alcaraz après sa victoire contre Arthur Fils en finale : « Au‐delà du résultat, ça me rend vrai­ment heureux de te revoir sur le court. Tu as lutté contre les bles­sures. J’ai vécu ça »

Thomas S
Par Thomas S

-

948

Carlos Alcaraz n’a pas fait dans la dentelle pour s’of­frir le 26e titre de sa carrière, à seule­ment 22 ans. 

Opposé ce samedi à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha, au Qatar, l’Espagnol a tout simple­ment survolé la rencontre avec une victoire sans appel : 6–2, 6–1 en 52 minutes.

Après la réac­tion pleine d’hu­mour et d’ad­mi­ra­tion de son adver­saire fran­çais, le numéro 1 mondial s’est égale­ment exprimé lors de la céré­monie de remise des prix. Et il a pris le temps de rendre un magni­fique hommage à celui qui a été absent pendant huit mois à cause d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos. La grande classe. 

« Arthur, c’est un plaisir de partager le court avec toi, mec. Je t’ai dit qu’au‐delà des résul­tats et tout, pour moi, ça me rend vrai­ment heureux de te revoir sur le court. Je sais que tu as eu des diffi­cultés physiques. Tu as lutté contre les bles­sures. J’ai vécu ça. Pouvoir oublier ça et recom­mencer, en jouant un tennis aussi formi­dable… en attei­gnant des finales, ça me rend vrai­ment heureux de partager le court, les vestiaires et le tournoi avec toi. Bravo à toi et à ton équipe et ta famille aussi. Continue comme ça. On va sûre­ment partager de grands moments. »

Publié le samedi 21 février 2026 à 20:49

