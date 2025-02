Matteo Berrettini peut avoir le sourire.

Après quatre défaites en autant de rencontres face à Novak Djokovic, Matteo Berrettini a ouvert son comp­teur face au Serbe ce mardi, au premier tour de l’ATP 500 de Doha, après un match remar­qua­ble­ment maîtrisé.

Interrogé sur le court à l’issue de cette victoire réfé­rence, l’Italien a fait part de sa satis­fac­tion et d’une certaine fierté après avoir passé beau­coup de temps à soigner des blessures.

« C’est quelque chose que je cher­chais à faire depuis long­temps. Je l’ai affronté dans les événe­ments les plus impor­tants du circuit. J’ai eu l’hon­neur et le plaisir de l’af­fronter. J’aurais aimé pouvoir gagner l’un de ces matchs. J’ai travaillé très dur pour revenir ici et être à ce niveau. Je savais que mon niveau était élevé. J’avais juste besoin de matchs comme celui‐ci. Le travail acharné que j’ai fourni ces derniers mois a vrai­ment bien fonc­tionné aujourd’hui. Je suis content de ma perfor­mance. J’ai apprécié mon temps sur le terrain, ce qui est la chose la plus importante. »