Lors de son passage en confé­rence de presse après sa superbe victoire face à Novak Djokovic au premier tour de l’ATP 500 de Doha, Matteo Berrettini a été inter­rogé sur les compli­ments du Serbe après la rencontre qui a qualifié sa perfor­mance de « masterclass ».

« Je crois qu’il me l’a dit au filet, à la fin. Mais tout le monde hurlait et j’es­sayais de lui dire que j’étais enfin parvenu à le battre (rire). On s’est parlé en italien et j’étais très heureux. Je crois que je l’ai entendu dire ça, mais sur le moment je n’ai pas bien compris. C’est évidem­ment un immense honneur quand quel­qu’un comme lui dit ça de votre jeu. Je crois vrai­ment que c’était un des meilleurs matches de ma carrière. Je me suis senti bien dès le premier point. Mais face à Novak, vous savez que vous allez devoir main­tenir ce niveau poten­tiel­le­ment pendant deux ou trois heures. Je m’y étais préparé et je suis très fier de ma perfor­mance. Plus le match avan­çait et plus je le sentais bien. En général, c’est bon signe. »