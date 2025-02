Et si Daniil Medvedev avait enfin lancé sa saison 2025 après sa victoire étri­quée face à Karen Khachanov au premier tour de l’ATP 500 de Doha ? Le Russe en tout cas déroulé ce mercredi face au Belge Zizou Bergs pour se quali­fier en quarts de finale : 6–2, 6–1, en 55 minutes.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 6e joueur mondial a expliqué ce qui le moti­vait par dessus tout en plus de ses deux enfants.

« La compé­ti­tion. La compé­ti­tion est une drogue. La compé­ti­tion est une adré­na­line. Beaucoup de choses que je fais, même en dehors du tennis, sont une compé­ti­tion. Parfois, je joue à des jeux vidéo. Parfois, je fais quelque chose de moins impor­tant. Parfois, je me dispute avec ma femme pour savoir qui a raison. La compé­ti­tion, c’est ma vie. J’adore ça. À part ça, il sera diffi­cile de trouver plus de choses à appré­cier quand on a deux enfants et qu’on joue déjà depuis quelques années. La compé­ti­tion est ce qu’il y a de plus impor­tant pour moi. »