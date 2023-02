Daniil semble avoir retrouvé le niveau qui lui avait permis d’être numéro 1 mondial. Face à un Auger‐Aliassime toujours aussi fébrile dans les moments impor­tants, le Russe a confirmé qu’il fallait compter sur lui cette année.

Sa finale face à Andy Murray ce samedi promet beau­coup et d’ailleurs, Daniil a tenu à rendre hommage au Britannique pour l’en­semble de son oeuvre cette semaine (trois balles de match sauvées face à Sonego au premier tour, cinq face à Lehecka en demi‐finales, ndlr).

« La façon dont il a joué et la façon dont il a gagné ses matchs est incroyable. Aujourd’hui, je ne pense pas que quiconque aurait pu penser à ça quand il était mené 5–4, 40–0. Il y a parfois des renver­se­ment de situa­tion au tennis, mais il n’y a géné­ra­le­ment pas de tournoi où vous sauvez trois balles de match, vous battez Zverev 7–5 dans le troi­sième set et sauvez cinq autres balles de match. Andy est incroyable et je vais devoir donner le meilleur de moi‐même du premier au dernier point demain pour essayer de gagner. Je m’at­tends à un grand match. »