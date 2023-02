Malgré son titre sur l’ATP 250 de Doha ce samedi, Daniil Medvedev, lors de sa confé­rence de presse d’après finale, a pointé du doigt la piètre qualité des balles utili­sées lors de cette semaine au Qatar. D’ailleurs, ce sont les mêmes balles que lors de l’Open d’Australie où plusieurs joueurs, dont Djokovic, Nadal et Murray, s’étaient déjà plaints.

« Il est vrai­ment diffi­cile de passer du jeu en inté­rieur à la compé­ti­tion en exté­rieur avec les condi­tions de Doha. Le fait que j’y sois parvenu montre clai­re­ment à quel point la confiance est impor­tante pour moi, car je ne me suis pas senti à l’aise pendant une grande partie de la semaine. Nous avons joué avec les mêmes balles que lors de l’Open d’Australie et j’ai eu un senti­ment terrible avec elles à Melbourne. De plus, je me suis blessée au poignet avant le match contre Korda. Je pensais que c’était mon problème, mais j’ai parlé à d’autres joueurs et je vois qu’il y a de plus en plus de bles­sures au coude, au poignet ou à l’épaule, donc je pense que les balles en sont responsables. »