Si l’on se doutait bien que Daniil Medvedev n’était pas dans son assiette après son abandon rapide face à Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha ce jeudi, il a confirmé l’in­for­ma­tion lors d’un commu­niqué relayé par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.

Medvedev : “Unfortunately I had food poiso­ning. Very disap­pointed to end my run here in Doha like this as I feel like I was playing well. I look forward to coming back next year.” #qatar­ten­nis­fe­de­ra­tion #qata­rexxon­mo­bi­lopen #atp #tennis pic.twitter.com/hyXyZCqMsI