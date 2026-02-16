AccueilATPATP - DohaMême dans un ascenseur, Sinner n'est pas tranquille...
Même dans un ascen­seur, Sinner n’est pas tranquille…

Jean Muller
Par Jean Muller

La vie d’une star n’est pas de tout repos et la dernière aven­ture de Jannik Sinner le confirme. 

Présent dans un ascen­seur au Qatar, il a été « alpagué » par un fan un peu trop entreprenant. 

Sans rien demander à Jannik, il s’est mis à le filmer tout en enchaî­nant en lui posant des ques­tions comme s’il s’agis­sait presque d’un entretien.

Heureusement, Sinner reste stoïque et son entrai­neur un peu désa­busé met fin aux débats : ‘Il s’agit d’une interview »…

On peut louer l’at­ti­tude Jannik.

On se souvient d’ailleurs celle de John McEnroe qui n’avait pas été aussi calme quand il avait été tracé par un fans en Australie.

Publié le lundi 16 février 2026 à 10:40

