La vie d’une star n’est pas de tout repos et la dernière aven­ture de Jannik Sinner le confirme.

Présent dans un ascen­seur au Qatar, il a été « alpagué » par un fan un peu trop entreprenant.

Sans rien demander à Jannik, il s’est mis à le filmer tout en enchaî­nant en lui posant des ques­tions comme s’il s’agis­sait presque d’un entretien.

Un hombre se encuentra con Sinner en el mismo ascensor y su primera reac­ción es la de sacar el móvil, grabarle en la cara y pregun­tarle si cree que podría ganar el torneo de Doha ahora que no está Djokovic.



La cara de Jannik lo dice todo.



🤦🏻🤦🏻



Demasiado bien lo maneja el… https://t.co/dvDWDm7xBU — José Morón (@jmgmoron) February 16, 2026

Heureusement, Sinner reste stoïque et son entrai­neur un peu désa­busé met fin aux débats : ‘Il s’agit d’une interview »…

On peut louer l’at­ti­tude Jannik.

On se souvient d’ailleurs celle de John McEnroe qui n’avait pas été aussi calme quand il avait été tracé par un fans en Australie.