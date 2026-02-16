La vie d’une star n’est pas de tout repos et la dernière aventure de Jannik Sinner le confirme.
Présent dans un ascenseur au Qatar, il a été « alpagué » par un fan un peu trop entreprenant.
Sans rien demander à Jannik, il s’est mis à le filmer tout en enchaînant en lui posant des questions comme s’il s’agissait presque d’un entretien.
Un hombre se encuentra con Sinner en el mismo ascensor y su primera reacción es la de sacar el móvil, grabarle en la cara y preguntarle si cree que podría ganar el torneo de Doha ahora que no está Djokovic.— José Morón (@jmgmoron) February 16, 2026
La cara de Jannik lo dice todo.
🤦🏻🤦🏻
Demasiado bien lo maneja el… https://t.co/dvDWDm7xBU
Heureusement, Sinner reste stoïque et son entraineur un peu désabusé met fin aux débats : ‘Il s’agit d’une interview »…
On peut louer l’attitude Jannik.
On se souvient d’ailleurs celle de John McEnroe qui n’avait pas été aussi calme quand il avait été tracé par un fans en Australie.
Publié le lundi 16 février 2026 à 10:40