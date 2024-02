Interrogé par L’Equipe sur sa confiance actuelle après sa victoire au premier tour à Doha contre Botic van de Zandschulp, au bout d’une fin de match un peu folle, Gaël Monfils a tenu des propos très intéressants.

« À mon âge, ce qui est impor­tant, c’est la confiance. Essayer de gagner, faire le raccroc, me battre, trouver la confiance. Le bras ne passe pas, plein de trucs. Mais essayer de gagner des petits matchs comme ça, par‐ci, par‐là. Et retrouver un niveau moyen plus haut. Les gens ont du mal à le comprendre : un bon joueur de tennis, ce n’est pas un mec qui joue très bien, c’est un mec qui a un niveau moyen élevé. Moi, mon niveau moyen, il est bas. Beaucoup plus bas que quand j’étais à mon prime. Je suis dans la bataille. »