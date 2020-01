La belle surprise française de ce début d’année 2020 s’appelle Corentin Moutet. Issu des qualifications, le Parisien de 20 ans a enchaîné des succès sur Alexei Popyrin, Tennys Sandgren, Milos Raonic et maintenant Fernando Verdasco. Le Tricolore signe renversant en trois manches, 6-4, 4-6, 6-4 et disputera les demi-finales plus tard dans la journée, sa première demi-finale sur le circuit ATP. Il pourrait y affronter un triple vainqueur de Grand Chelem si Stan Wawrinka se débarrasse d’Aljaz Bedene.