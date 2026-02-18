Alors qu’il avait plutôt bien commencer la saison avec deux quarts de finales à Brisbane et Auckland, Giovanni Mpetshi Perricard a depuis enchaîné cinq défaites consé­cu­tives dont quatre élimi­na­tions au premier tour.

Lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha, le « bombar­dier » fran­çais a été battu par le Belge Zizou Bergs (44e mondial) : 6–3, 6–7(7), 6–4, en 2h17 de jeu.

« Et une 5e défaite d’affilée de Mpetshi… Pourtant, il n’est pas loin, mais il y a toujours ces 2,3 jeux sur son service où il ‘donne’ trop, et ça le tue. Sans oublier, sa faiblesse en retours. Ça fait beau­coup, ça fait trop. 30e il y a 12 mois, 56e aujourd’hui », a commenté le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

Récemment séparé de son entraî­neur Emmanuel Planque, Mpetshi Perricard se cherche encore…