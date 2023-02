Opposé ce jeudi au qualifié trico­lore, Alexander Muller (170e), pour une place en demi‐finale de l’ATP 250 de Doha, Andy Murray, lors de son inter­view sur le court après sa très belle victoire sur Alexander Zverev, a reconnu que, même s’il ne connais­sait pas très bien son futur adver­saire, c’était une belle oppor­tu­nité pour lui.

« Je ne le connais pas très bien, mais il a mani­fes­te­ment fait une bonne semaine en se quali­fiant. Il a joué quatre matches et il aime ces condi­tions. Mon entraî­neur va évidem­ment regarder des vidéos et d’autres choses pour se fami­lia­riser un peu plus avec son jeu, mais c’est une belle oppor­tu­nité pour moi à ce niveau de la compé­ti­tion. Mais désor­mais, il est temps de se reposer et de se préparer pour cela. »