Increvable, immortel, diabo­lique… les super­la­tifs ne sont pas de trop pour quali­fier la nouvelle perfor­mance d’Andy Murray, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 250 de Doha.

Tombeur du jeune Jiri Lehecka après avoir sauvé cinq balles de match dont trois de suite sur le service de son adver­saire, le Britannique, qualifié pour sa première finale depuis huit mois, était lui‐même surpris d’un tel scénario lors de son inter­view sur le court.

« Ce fut l’un des revi­re­ments les plus incroyables de ma carrière. Je ne sais pas comment j’ai réussi à renverser ce match, pour être honnête. Je savais que c’était la première fois qu’il servait pour une finale, donc je me devais d’es­sayer de main­tenir la pres­sion à la fin parce que je sais à quel point il est diffi­cile de servir pour des matches comme celui‐là. Je vais profiter de cette soirée et j’es­père faire une bonne perfor­mance demain (samedi). Je me sens bien en ce moment. Évidemment, l’adré­na­line monte après un match comme celui‐là. Je suis sûr qu’il y aura un peu de fatigue demain mais j’ai une super équipe derrière moi. »