Vainqueur de Lorenzo Sonego au 1er tour à Doha en sauvant trois balles de match, Andy Murray se sent perfor­mant sur ce début de saison. En confé­rence de presse, le Britannique a évoqué son calen­drier en révé­lant son inten­tion de revenir à Roland‐Garros, où il n’a joué qu’une seule fois depuis 2017 (en 2020).

« Je ferai un bloc d’en­traî­ne­ment après Miami sur terre battue. Je vais le faire quelque part en Europe … Si ça va bien, je jouerai à Rome, Madrid et j’es­père Roland‐Garros. Lorsque j’ai joué à Porte d’Auteuil ces dernières années je n’étais pas bien physi­que­ment, notam­ment l’année où j’ai joué contre Wawrinka (en 2020, il il s’est incliné 6–1, 6–3, 6–2, ndlr). Et je ne me souviens pas de beau­coup d’autres fois où j’y ai joué au cours des cinq ou six dernières saisons. J’aimerais donc avoir l’op­por­tu­nité d’y jouer une fois de plus avant de prendre ma retraite. Si je me sens très bien physi­que­ment, j’ai­me­rais jouer à nouveau là‐bas », a annoncé le fina­liste de l’édi­tion 2016.