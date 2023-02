Face à un très bon Daniil Medvedev, Andy Murray a été loin d’être ridi­cule ce samedi en finale de l’ATP 250 de Doha, et la rencontre aurait même pu basculer lors du deuxième set.

Malgré cette défaite, l’Ecossais est très heureux de son parcours au Qatar. Pour lui, les choses sont simples, il faut se fixer des objec­tifs pour conti­nuer à donner le meilleur de soi‐même.

« J’ai toujours l’am­bi­tion de gagner des tour­nois et de réaliser de belles choses dans les grands événe­ments. L’autre objectif que je me suis fixé est de gagner un certain nombre de matchs dans ma carrière. J’aimerais essayer d’at­teindre les 800 victoires, et je ne sais pas, mais je pense que je suis à 75 succès de ce chiffre symbo­lique. Je ne savais pas si j’al­lais être capable de jouer à nouveau à ce niveau. Maintenant que je sais que j’en suis capable, je veux voir jusqu’où je peux aller. »