Face à un très bon Daniil Medvedev, Andy Murray a été loin d’être ridi­cule, et la rencontre aurait même pu basculer au second set. Malgré cette défaite, l’Ecossais est très heureux de son parcours à Doha. Pour lui, les choses sont simples, il faut se fixer des objec­tifs pour conti­nuer à donner le meilleur de soi même.

« J’ai toujours l’am­bi­tion de gagner des tour­nois et de réaliser de belles choses dans les grands événe­ments. L’autre objectif que je me suis fixé est de gagner un certain nombre de matchs dans ma carrière. J’aimerais essayer d’at­teindre les 800 victoires de match, et je ne sais pas, mais je pense que je suis à 75 succès de ce chiffre symbo­lique. Je ne savais pas si j’al­lais être capable de jouer ou si je serais capable de concourir à nouveau à ce niveau. Maintenant que je sais que j’en suis capable, je veux voir jusqu’où je peux aller »