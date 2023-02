Andy Murray est l’auteur d’une superbe semaine et affron­tera le numéro 9 mondial Daniil Medvedev en finale.

L’Écossais s’est qualifié après une grosse bataille face à un des hommes en forme du début de saison, Jiri Lehecka (46ème mondial).

Il s’est ensuite exprimé en confé­rence de presse et estime avoir retrouvé un niveau qui lui permet­trait de remporter plusieurs titres à l’avenir, il ne compte pas prendre sa retrait de sitôt.

« Je me mets en posi­tion de le faire main­te­nant, il me reste quelques matchs ici, même si avec les joueurs qui restent dans le tournoi, ça ne va pas être facile. Ces dernières semaines sont un pas dans la bonne direc­tion, et si je continue à jouer comme ça, je sais que j’aurai non seule­ment une chance de remporter un titre, mais plusieurs chances de le faire à ce stade de ma carrière » a déclaré Andy Murray