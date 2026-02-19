Voir Jannik Sinner s’in­cliner avant une finale est toujours une surprise.

Trois semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial a été battu ce jeudi soir par le talen­tueux Jakub Mensik (7–6(3), 2–6, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a été impres­sionné par le calme du joueur tchèque, 16e mondial à 20 ans.

« Je suis bluffé par le match de Mensik, par la manière dont il l’a terminé et par sa réac­tion à la fin du match. Pour lui, il vient de gagner, de battre Sinner, c’est normal, il est en demi‐finales. Tout est tout à fait normal pour lui. J’avais déjà eu ce senti­ment quand il avait battu Djokovic en finale à Miami la saison dernière. Il est à sa place. Pour moi, c’est un futur très grand et il l’a prouvé ce jeudi soir. Il a eu un deuxième set diffi­cile, un pour­cen­tage de premières qui a chuté. Il est sorti du court, est revenu avec le même visage qu’au premier set et c’est Sinner qui n’a pas suivi. »