Voir Jannik Sinner s’incliner avant une finale est toujours une surprise.
Trois semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial a été battu ce jeudi soir par le talentueux Jakub Mensik (7–6(3), 2–6, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.
Aux commentaires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a été impressionné par le calme du joueur tchèque, 16e mondial à 20 ans.
Outstanding. @mensik_jakub_ https://t.co/dSqAs20XHK pic.twitter.com/T3gwa2rZwv— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026
« Je suis bluffé par le match de Mensik, par la manière dont il l’a terminé et par sa réaction à la fin du match. Pour lui, il vient de gagner, de battre Sinner, c’est normal, il est en demi‐finales. Tout est tout à fait normal pour lui. J’avais déjà eu ce sentiment quand il avait battu Djokovic en finale à Miami la saison dernière. Il est à sa place. Pour moi, c’est un futur très grand et il l’a prouvé ce jeudi soir. Il a eu un deuxième set difficile, un pourcentage de premières qui a chuté. Il est sorti du court, est revenu avec le même visage qu’au premier set et c’est Sinner qui n’a pas suivi. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 23:01