AccueilATPATP - DohaNicolas Mahut, après la défaite de Sinner : "La réaction de Mensik...
ATP - Doha

Nicolas Mahut, après la défaite de Sinner : « La réac­tion de Mensik à la fin du match me bluffe »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

994

Voir Jannik Sinner s’in­cliner avant une finale est toujours une surprise. 

Trois semaines après sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, le numéro 2 mondial a été battu ce jeudi soir par le talen­tueux Jakub Mensik (7–6(3), 2–6, 6–3) en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Mahut a été impres­sionné par le calme du joueur tchèque, 16e mondial à 20 ans. 

« Je suis bluffé par le match de Mensik, par la manière dont il l’a terminé et par sa réac­tion à la fin du match. Pour lui, il vient de gagner, de battre Sinner, c’est normal, il est en demi‐finales. Tout est tout à fait normal pour lui. J’avais déjà eu ce senti­ment quand il avait battu Djokovic en finale à Miami la saison dernière. Il est à sa place. Pour moi, c’est un futur très grand et il l’a prouvé ce jeudi soir. Il a eu un deuxième set diffi­cile, un pour­cen­tage de premières qui a chuté. Il est sorti du court, est revenu avec le même visage qu’au premier set et c’est Sinner qui n’a pas suivi. »

Publié le jeudi 19 février 2026 à 23:01

Article précédent
Sinner choque tout le monde et tombe de très haut
Article suivant
Jakub Mensik, tombeur de Jannik Sinner : « Même avec cette pensée en tête, je suis venu pour gagner le match »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.