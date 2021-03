C’est presque une grande première mais le prépa­ra­teur physique de Roger Federer s’est exprimé dans les colonnes du quoti­dien ce matin.

Il revient comme il l’avait fait dans la presse suisse sur le processus de réédu­ca­tion et sur le tempé­ra­ment de Roger, toujours aussi patient et appliqué après tant d’an­nées passées à s’en­traîner : « Quand un joueur de presque 40 ans doit refaire des exer­cices qu’un septua­gé­naire peut faire sans problème, et qu’il est heureux le mardi que cela se soit mieux passé que le lundi, si ça, ce n’est pas de la passion ! Je suis moi‐même toujours surpris et me demande parfois pour­quoi il fait encore tout cela. Roger est un phéno­mène. La première fois qu’il a franchi une haie, il était presque eupho­rique. On pouvait sentir l’in­cer­ti­tude au premier saut. Après, il était vrai­ment fier d’avoir sauté par‐dessus. On rajeunit en le regar­dant s’entraîner »

Auparavant, inter­rogé sur le fait que 40 ans pouvait être une limite, là encore Pierre Paganini a expliqué la quête du Suisse : « Bien sûr, il y a une limite, mais il s’en­traîne beau­coup en ce moment parce qu’il veut juste­ment savoir où est cette limite. Ce que les gens sous‐estiment souvent à son sujet, c’est la patience dont il fait preuve. Sans cette patience, le couperet serait tombé il y a longtemps »