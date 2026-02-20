Comme il l’a lui‐même reconnu en conférence de presse d’après match, Jannik Sinner traverse un petit passage à vide.
Battu en trois sets par un excellent Jakub Mensik, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, l’actuel 2e joueur mondial ne nous as pas habitués à perdre aussi tôt dans un tournoi, lui qui a presque toujours atteint le dernier carré ces deux dernières années.
Du coup, cette défaite suscite quelques remous auprès des observateurs, et notamment en Italie où les médias ne perdent pas une occasion pour vendre du papier.
À ce propos, l’ancien 12e joueur mondial et désormais consultant, Paolo Bertolucci, a décidé d’interpeller avec humour son jeune compatriote.
Caro @janniksin visto cosa hai combinato ? Vincendo spesso li hai abituati male !— paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 20, 2026
« Cher Jannik Sinner, tu vois ce que tu as fait ? En gagnant souvent, tu les as mal habitués ! », a écrit celui n’a pas sa langue dans sa poche.
Publié le vendredi 20 février 2026 à 15:27