ATP - Doha

Paolo Bertolucci inter­pelle Jannik Sinner après sa défaite contre Mensik : « Tu vois ce que tu as fait ? »

Thomas S

Australian Open - Melbourne - 16�12025

Comme il l’a lui‐même reconnu en confé­rence de presse d’après match, Jannik Sinner traverse un petit passage à vide. 

Battu en trois sets par un excellent Jakub Mensik, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, l’ac­tuel 2e joueur mondial ne nous as pas habi­tués à perdre aussi tôt dans un tournoi, lui qui a presque toujours atteint le dernier carré ces deux dernières années. 

Du coup, cette défaite suscite quelques remous auprès des obser­va­teurs, et notam­ment en Italie où les médias ne perdent pas une occa­sion pour vendre du papier. 

À ce propos, l’an­cien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant, Paolo Bertolucci, a décidé d’in­ter­peller avec humour son jeune compatriote. 

« Cher Jannik Sinner, tu vois ce que tu as fait ? En gagnant souvent, tu les as mal habi­tués ! », a écrit celui n’a pas sa langue dans sa poche.

20 février 2026

