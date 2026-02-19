Arthur Fils, après sa victoire face à son compatriote, Quentin Halys, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha, a confirmé qu’il avait bien entamé une nouvelle collaboration avec le vainqueur de Wimbledon 2011, ancien coach de Novak Djokovic et Marin Cilic : Goran Ivanisevic.
Lors de l’émission « Sans Filet » sur Winamax, le journaliste Frédéric Verdier a exprimé son tout son enthousiasme.
« Ce qui m’intéresse avec cette association, c’est que c’est très ambitieux de la part d’Arthur. Ça dénote d’une exigence importante parce qu’il sait très bien que Goran ne va juste lui expliquer comment servir. Il va être là pour l’attitude, pour l’implication, tactiquement, et éventuellement sur certains points techniques. Pourquoi je prends un mec comme Ivanisevic ? Parce que je suis ambitieux, que je veux aller très haut, et aussi parce que mon dos est guéri. Arthur veut aller au sommet. Il ne prend pas un copain, un gars avec qui il s’entend bien et avec qui il veut passer du temps à dîner sur les tournois. C’est un type qui va lui voler dans les plumes. De la part de son entourage, je trouve ça très bien, assez gonflé. Et de la part d’Arthur lui‐même, il prend en main son projet, une fois de plus et il le montre. Pour tout dire, je trouve ça assez rare et rafraichissant dans le tennis français quand on va voir comment ça bosse ailleurs. On a des super entraîneurs et formateurs en France mais je trouve ça intéressant d’aller voir un peu plus loin et un peu plus haut avec un gars qui a gagné un Grand Chelem et qui a cornaqué Djokovic, et qui connaît donc la musique par coeur. C’est vraiment de très bonne augure. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 12:58