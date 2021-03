Deux mots circulent sur la bouche de tous les amou­reux de tennis ces derniers jours : Roger Federer. Le « Maestro » s’ap­prête à faire son grand retour sur le circuit la semaine prochaine à Doha, après plus de 13 mois d’ab­sence. Une éter­nité qui inter­roge forcé­ment sur la capa­cité du Suisse à rebondir, à 39 ans. Pourtant, en plus d’ad­mettre n’avoir « jamais pensé » à la retraite pendant sa réédu­ca­tion, la légende s’est confiée sur ce qui le moti­vait à entamer ce nouveau come‐back.

« Je ne sais pas… Je sens juste que l’his­toire n’est pas encore finie. Il n’y a pas une raison en parti­cu­lier. J’aime jouer au tennis, j’aime être sur la route. Probablement que j’ai­me­rais retrouver ce haut niveau me permet­tant d’af­fronter les meilleurs dans les plus gros tour­nois, en gagner si possible, être dans la lutte. J’espère aussi jouer assez long­temps pour revoir des stades pleins. Mais la moti­va­tion prin­ci­pale, en fait, c’est ce genou, qui n’al­lait pas bien, et il fallait régler ça. C’est très simple en fait », a expliqué le Maestro lors du media day, à Doha.