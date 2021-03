Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, Marc Rosset revient sur la perfor­mance de son ami Roger. Marc est satis­fait même s’il estime qu’il y eu « beau­coup de déchet » dans le jeu de son ami.

Malgré tout, Marc estime à juste titre que ce « come back » est réussi et que Roger ne peut que s’amé­liorer : « Les mecs, quand ils ont recom­mencé à Rome comme Nadal, ce n’était pas extra­or­di­naire contre Schwartzman. Ils avaient arrêté, quoi, quatre, cinq mois. Là, c’est treize mois et deux opéra­tions ! Ces gars sont capables d’avoir un niveau de jeu moyen toujours un petit peu supé­rieur au reste du peloton. Ce n’était pas vrai­ment du grand Federer, ça manque encore un peu de lien, de compet’, mais c’est normal et il arrive quand même à gagner le match. Il y avait pas mal de déchet, pas mal de trucs, mais fran­che­ment, sur la fin de match, il y va direct, quitte à rater avec des prises de risque. Pour treize mois sans compet’, chapeau ! »