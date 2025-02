Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire contre Jack Draper en finale de l’ATP 500 de Doha (7−5, 5–7, 6–1), Andrey Rublev a expliqué sa gestion du troi­sième set.

« Le match était dur pour nous deux car nous avions eu deux demies assez longues. En plus, Jack a fini très tard vendredi. Nous avons commencé par faire de longs rallyes, mais j’avais l’im­pres­sion que nous faisions des fautes inha­bi­tuelles. De part et d’autre, nous avons manqué des retours faciles. Je pense que c’est parce que nous étions aussi fati­gués menta­le­ment. Quand je suis allé aux toilettes, j’ai pu me laisser aller et j’ai retrouvé de l’énergie, on dirait. En tout cas, j’ai commencé à mieux jouer. En même temps, je sentais Jack de plus en plus fatigué. Il a commencé à écourter les points. Je l’avais déjà senti dans le deuxième set, sur ses jeux de service. Quand je l’ai breaké dans le troi­sième, il a vrai­ment accusé le coup et a commencé à jouer moins bien alors que moi, je jouais mieux. »