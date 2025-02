Déterminé à mieux gérer sa frus­tra­tion sur le court, Andrey Rublev a tenté un exer­cice de respi­ra­tion à Doha lors des chan­ge­ments de côté. Si cette méthode lui a réussi au Qatar où il a été sacré samedi, le 9e mondial ne veut pas crier victoire trop tôt.

« Il semble­rait que ça m’aide, mais avec moi, on ne sait jamais. Peut‐être que lors du prochain tournoi, je recom­men­cerai à tout balancer partout. J’ai essayé beau­coup de choses qui n’ont pas fonc­tionné. Là, je tente ça et on verra bien », a reconnu le Russe dans des propos rapportés par Eurosport.