S’il s’est imposé en trois sets contre Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha (7−5, 4–6, 7–6), Andrey Rublev a aussi fait parler de lui pour un raté invrai­sem­blable. Il est revenu dessus en confé­rence de presse, dans des propos rapportés par L’Equipe :

« Félix venait de frapper un coup droit facile et j’ai juste fermé les yeux et frappé, et c’était un coup gagnant. Ça faisait un partout. Il aurait dû gagner le point d’avant et j’au­rais dû gagner ce point. Parce que, fran­che­ment, il n’y avait aucune chance pour que quel­qu’un puisse perdre ce point, jamais. Donc ça faisait un partout et j’ai pu faci­le­ment passer à autre chose. »

En finale ce dimanche, le 10e joueur mondial affron­tera Jack Draper. Il visera un 17e titre en carrière.