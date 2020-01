Malgré un magnifique parcours à Doha (ATP 250) où il s’est extirpé des qualifications, Corentin Moutet n’a rien pu faire face à la puissance et l’explosivité d’Andrey Rublev en finale. Dominé pendant toute une partie du match, le Parisien s’est révolté alors qu’il était mené 1 set et 4-2 dans la deuxième manche. Il s’inclinera logiquement au tie-break (6-2, 7-6(3) en 2h30) mais il pourra être fier et satisfait de sa semaine où il aura notamment battu Milos Raonic, Fernando Verdasco ou la tête de série numéro 1 du tournoi Stan Wawrinka. De son côté, Rublev remporte le troisième titre de sa carrière après Umag en 2017 et Moscou en 2019.

The Rublev Revolution ! 🇷🇺@AndreyRublev97 defeats Moutet 6-2 7-6(3) to win the 2020 @QatarTennis title ! 🏆 pic.twitter.com/ggbMrd4C2l — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2020