AccueilATPATP - DohaSinner choque tout le monde et tombe de très haut
ATP - Doha

Sinner choque tout le monde et tombe de très haut

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

563
Australian Open - Melbourne - 16�12025

Jannik Sinner arri­vait en grand favori, aux côtés de Carlos Alcaraz, pour une finale annoncée entre les deux géants du tennis actuel.

Mais c’était sans compter sur la jeune pépite Jakob Mensik en confir­ma­tion cette année après son titre à Miami l’an passé, en pleine ascen­sion, qui a livré un match excep­tionnel pour éliminer le numéro deux mondial au terme de trois manches : 7–6, 2–6, 6–3.

Très solide dans le premier set, le Tchèque s’est appuyé sur la qualité de son service pour l’emporter au tie‐break.

L’Italien a toute­fois parfai­te­ment réagi dans la deuxième manche, reve­nant avec auto­rité pour infliger un sévère 6–2.

On pensait alors le voir dérouler dans le troi­sième set, mais Mensik n’avait pas dit son dernier mot. Il brea­kait d’entrée avant de tenir son enga­ge­ment jusqu’à 5–3, réali­sant ensuite un jeu de retour plein de panache et d’agressivité pour conclure la rencontre sans même avoir à servir pour le match.

Le Tchèque s’offre donc Jannik Sinner, qui n’avait plus perdu face à un joueur aussi « bas » classé depuis sa défaite contre Bublik à Halle l’été dernier. 

Seuls Carlos Alcaraz et Novak Djokovic l’avaient battu dans un match complet.

Le Tchèque retrou­vera donc Arthur Fils en demi‐finale demain, le Français a un coup à jouer.

Publié le jeudi 19 février 2026 à 22:49

Article précédent
Andrea Petkovic sur le coup de sang de Carlos Alcaraz : « Cette arbitre vous détruira menta­le­ment et émotionnellement »
Article suivant
Nicolas Mahut, après la défaite de Sinner : « La réac­tion de Mensik à la fin du match me bluffe »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.