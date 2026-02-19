Jannik Sinner arri­vait en grand favori, aux côtés de Carlos Alcaraz, pour une finale annoncée entre les deux géants du tennis actuel.

Mais c’était sans compter sur la jeune pépite Jakob Mensik en confir­ma­tion cette année après son titre à Miami l’an passé, en pleine ascen­sion, qui a livré un match excep­tionnel pour éliminer le numéro deux mondial au terme de trois manches : 7–6, 2–6, 6–3.

WHAT A WIN FOR MENSIK 👏



A masterful @mensik_jakub_ perfor­mance sees him take out Sinner 7–6 2–6 6–3 !#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/U2xORRNk2g — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026

Très solide dans le premier set, le Tchèque s’est appuyé sur la qualité de son service pour l’emporter au tie‐break.

L’Italien a toute­fois parfai­te­ment réagi dans la deuxième manche, reve­nant avec auto­rité pour infliger un sévère 6–2.

On pensait alors le voir dérouler dans le troi­sième set, mais Mensik n’avait pas dit son dernier mot. Il brea­kait d’entrée avant de tenir son enga­ge­ment jusqu’à 5–3, réali­sant ensuite un jeu de retour plein de panache et d’agressivité pour conclure la rencontre sans même avoir à servir pour le match.

Le Tchèque s’offre donc Jannik Sinner, qui n’avait plus perdu face à un joueur aussi « bas » classé depuis sa défaite contre Bublik à Halle l’été dernier.

Seuls Carlos Alcaraz et Novak Djokovic l’avaient battu dans un match complet.

Le Tchèque retrou­vera donc Arthur Fils en demi‐finale demain, le Français a un coup à jouer.