Jannik Sinner arrivait en grand favori, aux côtés de Carlos Alcaraz, pour une finale annoncée entre les deux géants du tennis actuel.
Mais c’était sans compter sur la jeune pépite Jakob Mensik en confirmation cette année après son titre à Miami l’an passé, en pleine ascension, qui a livré un match exceptionnel pour éliminer le numéro deux mondial au terme de trois manches : 7–6, 2–6, 6–3.
Très solide dans le premier set, le Tchèque s’est appuyé sur la qualité de son service pour l’emporter au tie‐break.
L’Italien a toutefois parfaitement réagi dans la deuxième manche, revenant avec autorité pour infliger un sévère 6–2.
On pensait alors le voir dérouler dans le troisième set, mais Mensik n’avait pas dit son dernier mot. Il breakait d’entrée avant de tenir son engagement jusqu’à 5–3, réalisant ensuite un jeu de retour plein de panache et d’agressivité pour conclure la rencontre sans même avoir à servir pour le match.
Le Tchèque s’offre donc Jannik Sinner, qui n’avait plus perdu face à un joueur aussi « bas » classé depuis sa défaite contre Bublik à Halle l’été dernier.
Seuls Carlos Alcaraz et Novak Djokovic l’avaient battu dans un match complet.
Le Tchèque retrouvera donc Arthur Fils en demi‐finale demain, le Français a un coup à jouer.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 22:49