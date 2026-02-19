Après avoir battu le 31e joueur mondial Tomas Machac lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4), Jannik Sinner a écarté le 53e mondial Alexei Popyrin (6−3, 7–5) pour se quali­fier en quarts de finale.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa dernière victoire, l’Italien a une nouvelle fois été inter­rogé sur sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie le 30 janvier dernier. Et le numéro 2 mondial a calme­ment répondu que cette oppor­tu­nité manquée était derrière lui.

Question : « Popyrin a très bien joué ce soir, il frap­pait surtout des coups droits, ce n’était pas facile de le contrôler. Il y a 30 ans, Pete Sampras a perdu ici un match que personne n’at­ten­dait contre l’ac­tuel direc­teur du tournoi, Alami. Quand tu entres sur le court pour ces matchs, à quel point as‐tu confiance en toi ? Repenses‐tu à toutes tes balles de break non exploi­tées contre Djokovic ? Certaines fois, Djokovic a été bon, d’autres moins, toi aussi. Est‐ce que cela te reste en tête seule­ment quand tu travailles avant le match ou aussi pendant ? »

Jannik Sinner : « Non, honnê­te­ment, ce sont des matchs déjà joués, donc je n’y pense plus. Ce sont des matchs diffi­ciles, ici, personne ne te fait de cadeau. J’essaie simple­ment de donner le meilleur de moi‐même, de m’amé­liorer. Cela a toujours été la clé pour moi : être le meilleur joueur possible. Parfois, nous y parve­nons et tout va bien, parfois nous devons trouver une autre solu­tion, comme aujourd’hui, sortir de notre zone de confort. Ça s’est bien passé. »

En quarts de finale de l’ATP 500 qatari, Jannik Sinner va décou­vrir le très talen­tueux joueur tchèque Jakub Mensik (16e mondial), qu’il n’a encore jamais affronté.