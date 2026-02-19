AccueilATPATP - DohaSinner, encore interrogé sur Djokovic : "Ici, personne ne te fait de...
ATP - Doha

Sinner, encore inter­rogé sur Djokovic : « Ici, personne ne te fait de cadeau et honnê­te­ment, je n’y pense plus »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

455

Après avoir battu le 31e joueur mondial Tomas Machac lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4), Jannik Sinner a écarté le 53e mondial Alexei Popyrin (6−3, 7–5) pour se quali­fier en quarts de finale. 

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa dernière victoire, l’Italien a une nouvelle fois été inter­rogé sur sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie le 30 janvier dernier. Et le numéro 2 mondial a calme­ment répondu que cette oppor­tu­nité manquée était derrière lui. 

Question : « Popyrin a très bien joué ce soir, il frap­pait surtout des coups droits, ce n’était pas facile de le contrôler. Il y a 30 ans, Pete Sampras a perdu ici un match que personne n’at­ten­dait contre l’ac­tuel direc­teur du tournoi, Alami. Quand tu entres sur le court pour ces matchs, à quel point as‐tu confiance en toi ? Repenses‐tu à toutes tes balles de break non exploi­tées contre Djokovic ? Certaines fois, Djokovic a été bon, d’autres moins, toi aussi. Est‐ce que cela te reste en tête seule­ment quand tu travailles avant le match ou aussi pendant ? »

Jannik Sinner : « Non, honnê­te­ment, ce sont des matchs déjà joués, donc je n’y pense plus. Ce sont des matchs diffi­ciles, ici, personne ne te fait de cadeau. J’essaie simple­ment de donner le meilleur de moi‐même, de m’amé­liorer. Cela a toujours été la clé pour moi : être le meilleur joueur possible. Parfois, nous y parve­nons et tout va bien, parfois nous devons trouver une autre solu­tion, comme aujourd’hui, sortir de notre zone de confort. Ça s’est bien passé. »

En quarts de finale de l’ATP 500 qatari, Jannik Sinner va décou­vrir le très talen­tueux joueur tchèque Jakub Mensik (16e mondial), qu’il n’a encore jamais affronté. 

Publié le jeudi 19 février 2026 à 08:59

Article précédent
« La façon avec laquelle Carlos Alcaraz passe de très grand joueur à légende, c’est tout bonne­ment extra­or­di­naire », s’émer­veille Benoît Maylin
Article suivant
Cerundolo s’en prend aux orga­ni­sa­teurs après son abandon : « Je sais déjà qui on privilégie »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.