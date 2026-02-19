Après avoir battu le 31e joueur mondial Tomas Machac lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4), Jannik Sinner a écarté le 53e mondial Alexei Popyrin (6−3, 7–5) pour se qualifier en quarts de finale.
Dans des propos relayés par Ubitennis après sa dernière victoire, l’Italien a une nouvelle fois été interrogé sur sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie le 30 janvier dernier. Et le numéro 2 mondial a calmement répondu que cette opportunité manquée était derrière lui.
Question : « Popyrin a très bien joué ce soir, il frappait surtout des coups droits, ce n’était pas facile de le contrôler. Il y a 30 ans, Pete Sampras a perdu ici un match que personne n’attendait contre l’actuel directeur du tournoi, Alami. Quand tu entres sur le court pour ces matchs, à quel point as‐tu confiance en toi ? Repenses‐tu à toutes tes balles de break non exploitées contre Djokovic ? Certaines fois, Djokovic a été bon, d’autres moins, toi aussi. Est‐ce que cela te reste en tête seulement quand tu travailles avant le match ou aussi pendant ? »
Jannik Sinner : « Non, honnêtement, ce sont des matchs déjà joués, donc je n’y pense plus. Ce sont des matchs difficiles, ici, personne ne te fait de cadeau. J’essaie simplement de donner le meilleur de moi‐même, de m’améliorer. Cela a toujours été la clé pour moi : être le meilleur joueur possible. Parfois, nous y parvenons et tout va bien, parfois nous devons trouver une autre solution, comme aujourd’hui, sortir de notre zone de confort. Ça s’est bien passé. »
En quarts de finale de l’ATP 500 qatari, Jannik Sinner va découvrir le très talentueux joueur tchèque Jakub Mensik (16e mondial), qu’il n’a encore jamais affronté.
