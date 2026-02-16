On le sait, sur les ATP250 et les ATP500, les organisateurs ont le droit de signer des chèques pour attirer les meilleurs joueurs du monde. En général, cela reste « correct » et pas trop éloigné du prize money pour ne pas créer une forme de déséquilibre.
Alcaraz and Sinner are getting $1.2 million each to play in Doha. Via @Gazzetta_it— Luigi Gatto (@gigicat7_) February 16, 2026
Le souci dorénavant est qu’Alcaraz et Sinner ont complètement déséquilbré le marché comme le prouve le petit scoop lâche dans la presse italienne par la Gazzetta.
En effet pour venir à Doha, Carlos et Jannik ont reçu un chèque de 1,2 millions de dollars.
En gros tout est clair, si Alcaraz et Sinner se déplacent en dehors des tournois du Grand Chelem et des Masters1000, il faut passer à la caisse et à des niveaux rarement atteints depuis un certain temps.
Publié le lundi 16 février 2026 à 11:21