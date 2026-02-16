AccueilATPATP - DohaSinner et Alcaraz ont encore pris un très très gros chèque pour...
ATP - Doha

Sinner et Alcaraz ont encore pris un très très gros chèque pour leur « excur­sion » au Qatar !

On le sait, sur les ATP250 et les ATP500, les orga­ni­sa­teurs ont le droit de signer des chèques pour attirer les meilleurs joueurs du monde. En général, cela reste « correct » et pas trop éloigné du prize money pour ne pas créer une forme de déséquilibre.

Le souci doré­na­vant est qu’Alcaraz et Sinner ont complè­te­ment déséquilbré le marché comme le prouve le petit scoop lâche dans la presse italienne par la Gazzetta. 

En effet pour venir à Doha, Carlos et Jannik ont reçu un chèque de 1,2 millions de dollars.

En gros tout est clair, si Alcaraz et Sinner se déplacent en dehors des tour­nois du Grand Chelem et des Masters1000, il faut passer à la caisse et à des niveaux rare­ment atteints depuis un certain temps. 

