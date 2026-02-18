Pour son premier match depuis sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner s’est imposé avec auto­rité lundi face au 31e joueur mondial, Tomas Machac, au premier tour de l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4).

Le numéro 2 mondial va désor­mais affronter en huitièmes de finale l’Australien Alexei Popyrin (53e mondial), qu’il a surclassé lors du dernier US Open (6−3, 6–2, 6–2) mais dont il se méfie quand même. Il avait perdu face à l’Australien lors de leur première confron­ta­tion, à une autre époque (2021) et sur une autre surface (terre battue).

« Ce sera un match diffi­cile. Il a un fort poten­tiel, un bon service et un excellent coup droit. Je me sens prêt à l’af­fronter, mais je ne peux contrôler que moi‐même. J’essaie de retourner les deuxièmes balles de manière plus régu­lière, et il y a beau­coup d’autres petits points que nous cher­chons à perfec­tionner », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.