Pour son premier match depuis sa défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner s’est imposé avec autorité lundi face au 31e joueur mondial, Tomas Machac, au premier tour de l’ATP 500 de Doha (6−1, 6–4).
Le numéro 2 mondial va désormais affronter en huitièmes de finale l’Australien Alexei Popyrin (53e mondial), qu’il a surclassé lors du dernier US Open (6−3, 6–2, 6–2) mais dont il se méfie quand même. Il avait perdu face à l’Australien lors de leur première confrontation, à une autre époque (2021) et sur une autre surface (terre battue).
« Ce sera un match difficile. Il a un fort potentiel, un bon service et un excellent coup droit. Je me sens prêt à l’affronter, mais je ne peux contrôler que moi‐même. J’essaie de retourner les deuxièmes balles de manière plus régulière, et il y a beaucoup d’autres petits points que nous cherchons à perfectionner », a déclaré Sinner dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le mercredi 18 février 2026 à 09:08