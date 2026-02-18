Même lors­qu’il n’est pas ultra domi­na­teur et bous­culé par son adver­saire, Jannik Sinner s’ar­range quand même pour gagner sans perdre de set.

Opposé à l’Australien Alexei Popyrin (53e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha ce mercredi, le 2e joueur mondial, vain­queur 6–3, 7–5, en 1h25, a remporté un 50e match d’af­filée face à un joueur classé hors du Top 50. Une statis­tique impres­sion­nante et repré­sen­ta­tive de sa régularité.

Interrogé à ce sujet lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, l’Italien a comme d’ha­bi­tude fait preuve d’une grande sobriété et humilité.

« J’essaie simple­ment de faire de mon mieux. Je respecte tous les joueurs. Mais j’es­saie toujours de jouer mon meilleur tennis, dans la mesure du possible. Je sais qu’au final, le clas­se­ment n’est qu’un chiffre. J’ai l’im­pres­sion que tout le monde joue avec une grande inten­sité et un haut niveau de qualité. Lorsque les adver­saires n’ont pas grand‐chose à perdre, ils sont un peu plus libres. Il faut toujours rester très concentré. Je suis heureux, vous savez. C’est encore un excellent début de saison. Nous essayons d’amé­liorer de petits détails et j’es­père que cela nous aidera pour demain. »