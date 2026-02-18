Même lorsqu’il n’est pas ultra dominateur et bousculé par son adversaire, Jannik Sinner s’arrange quand même pour gagner sans perdre de set.
Opposé à l’Australien Alexei Popyrin (53e) en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Doha ce mercredi, le 2e joueur mondial, vainqueur 6–3, 7–5, en 1h25, a remporté un 50e match d’affilée face à un joueur classé hors du Top 50. Une statistique impressionnante et représentative de sa régularité.
Interrogé à ce sujet lors de l’interview d’après match sur le court, l’Italien a comme d’habitude fait preuve d’une grande sobriété et humilité.
« J’essaie simplement de faire de mon mieux. Je respecte tous les joueurs. Mais j’essaie toujours de jouer mon meilleur tennis, dans la mesure du possible. Je sais qu’au final, le classement n’est qu’un chiffre. J’ai l’impression que tout le monde joue avec une grande intensité et un haut niveau de qualité. Lorsque les adversaires n’ont pas grand‐chose à perdre, ils sont un peu plus libres. Il faut toujours rester très concentré. Je suis heureux, vous savez. C’est encore un excellent début de saison. Nous essayons d’améliorer de petits détails et j’espère que cela nous aidera pour demain. »
Publié le mercredi 18 février 2026 à 19:19