Nikoloz Basilashvili est écoeuré, et on peut le comprendre.

Vainqueur du tournoi de Doha en 2021 et fina­liste en 2022, le Géorgien et actuel 148e joueur mondial, qui espé­rait un forfait de dernière minute pour inté­grer le tableau des quali­fi­ca­tions de l’Open du Qatar, n’a reçu aucune invi­ta­tion de la part de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.

Du coup, l’an­cien 16e joueur mondial s’est a posté sur son compte Instagram un message qui en dit très long sur sa frustration.

« Bonjour à tous, j’ai un peu le cœur brisé de vous annoncer que je n’ai pas pu obtenir de wild­card pour l’évé­ne­ment de Doha, ni même pour le tirage au sort des quali­fi­ca­tions, bien que j’aie remporté le titre en 2021 et que j’aie atteint la finale en 2022. J’ai l’ha­bi­tude de ne rien obtenir faci­le­ment, mais là, ça fait mal… J’étais le dernier à manquer le cut. Je comprends que l’argent et les spon­sors jouent un rôle, mais il faut avant tout faire preuve de bon sens. Qatar, vous m’avez offert des moments incroyables et des souve­nirs que je garderai pour toujours. Mais je vous promets ceci : je ne revien­drai plus jamais jouer ici dans ma carrière professionnelle. »